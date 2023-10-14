塔利班将参加中国“一带一路”论坛 强化与中国关系

阿富汗的塔利班将于下周参加中国的“一带一路”论坛。尽管塔利班政府尚未得到任何政府的正式承认，这突显了北京与的阿富汗官方的关系不断增强。

路透社报道，塔利班官员和部长有时会出席区域会议，主要是针对阿富汗的会议，但“一带一路”论坛是塔利班受邀参加的最引人注目的多边峰会之一。

下个星期二（10月17日）和星期三（18日）在北京举行的论坛是配合这个全球基础设施和能源倡议提出十周年而举办的。“一带一路”旨在重建古代丝绸之路以促进全球贸易。

塔利班商业和工业部发言人阿洪扎达·阿卜杜勒·萨拉姆·贾瓦德（Akhundzada Abdul Salam Jawad）星期六（14日）在发给路透社的短信中说，塔利班代商业和工业部长哈吉·努鲁丁·阿齐兹（Haji Nooruddin Azizi）将在未来几天前往北京。发言人说，“他将出席论坛并邀请大型项目投资者前往阿富汗。”

阿富汗矿物蕴藏丰富。一名矿业部长曾在2010年估计，阿富汗有未开发的铜、黄金和锂等矿藏，价值在1万亿至3万亿美元（1.37万亿至4.11万亿新元）之间。目前还不清楚它们今天值多少钱。

中国一直在与塔利班就东部的大型铜矿计划进行谈判。获外国支持的阿富汗前政府已启动这个铜矿的勘探工作。

中国外交部没有立即回应记者的置评请求。

中国加强了与塔利班的接触，成为塔利班约两年前掌权后第一个任命驻喀布尔大使并投资采矿项目的国家。