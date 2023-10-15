拜登分别与以巴领导人通话 促保护平民

美国总统拜登在与以色列总理内坦亚胡通电话时表明，华盛顿正在与联合国和中东国家合作，“确保无辜的平民能够获得水、食物和医疗服务”。

法新社报道，拜登星期六（10月14日）与内坦亚胡通电话。白宫当天在声明中说，两位领导人讨论了美国与联合国、埃及、约旦、以色列和该地区其他国家的协调问题，从而确保无辜平民能够得到水、食物和医疗服务的供应。拜登在通话中向内坦亚胡申明了对一切保护平民努力的支持。

巴勒斯坦激进组织哈马斯上星期六（7日）对以色列发动突袭，引发以色列对加沙地带迅速而激烈的回击，长年持续的以巴冲突随之升级。

加沙的卫生官员星期六说，以色列的反击已经造成2200多人死亡，其中大多数遇难者都是平民。与此同时，加沙面临食物、水、燃料和医疗用品短缺，援助机构警告当地可能遭遇人道主义危机。

冲突仍在持续，内坦亚胡星期六在一场讲话中表明，以色列当前的行动“仅仅是个开始”，他向以军士兵表示，“下一阶段即将到来”。

根据白宫的声明，拜登星期六还与巴勒斯坦权力机构领导人阿巴斯通了电话，并向阿巴斯强调了巴基斯坦人的“尊严和自决权”。拜登指出，哈马斯并非巴勒斯坦人民尊严和自决权的代表。

拜登也在通话中承诺“全力支持”巴勒斯坦权力机构为巴勒斯坦人提供人道主义援助的努力，“特别是在加沙”。

法新社指出，白宫在介绍拜登与内坦亚胡通话的内容中，并未特别指明加沙地带。

此外，美国在展现对以色列的支持的同时，也警告其他势力不要卷入这场冲突。

美国广播公司（ABC）引述美国高级官员报道，五角大楼已经下令向以色列附近的东地中海派遣第二个航母打击群，以威慑伊朗或黎巴嫩真主党加入以哈冲突。

ABC称，两名美国官员透露，美国海军“艾森豪威尔”号航母打击群将前往地中海东部，与本周早些时候抵达该地、在以色列附近国际水域待命的“福特”号航母打击群会合。