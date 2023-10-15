伊朗外长首次会见哈马斯领袖

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬会见巴勒斯坦激进组织哈马斯领袖哈尼亚，双方同意“继续合作”以实现哈马斯的目标。

路透社报道，根据哈马斯的声明，阿卜杜拉希扬星期六（10月14日）在卡塔尔多哈会见了哈尼亚，两人讨论了哈马斯在以色列的袭击，并就继续合作以实现该组织的目标而达成一致。

阿卜杜拉希扬在会晤中称，哈马斯的这次袭击是“历史性的胜利”，挫败了以色列对巴勒斯坦领土的占领。

哈马斯上周末对以色列发动突袭，以色列随即对加沙地带展开空袭回击，冲突的升级已导致两地数千人死亡，加沙地带已有数十万人离开家园。加沙的卫生部门说，星期六一天里，当地有300名巴勒斯坦人丧生，其中大部分是妇女和儿童；另有800人受伤。

另据法国国际广播电台（RFI）引述伊朗官媒报道，哈尼亚与阿卜杜拉希扬的会晤，是以巴上周末爆发新一轮冲突以来，哈马斯和伊朗官员之间的首次会面。

报道称，哈尼亚星期六还会见了卡塔尔副首相兼外长穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）。

阿卜杜拉希扬星期四（12日）开启地区访问，卡塔尔是他此次出访的第四站。在这之前，他已前往伊拉克、叙利亚和黎巴嫩与各当局举行会谈，重点讨论当前的以哈冲突。

自冲突升级以来，国际上有观点揣测伊朗或许在哈马斯背后发挥了作用。伊朗对此坚决否认，包括美国在内的一些国家政府也表示并未掌握明确证据证明伊朗的参与。不过，伊朗在过去一周里的举动依然备受关注。

阿卜杜拉希扬星期四在黎巴嫩首都贝鲁特会见真主党和哈马斯等武装组织代表。他会后发声明说，美国想给以色列摧毁加沙的机会是一个“严重的错误”。他强调，如果美国想要阻止区域战争，就必须控制住以色列。