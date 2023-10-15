布林肯访沙特 与王储穆罕默德会谈

美国务卿布林肯星期天（10月15日）在利雅得会见沙特王储穆罕默德。

路透社引述美国官员报道，布林肯与穆罕默德的会谈于当地时间星期天早上7时30分（新加坡时间星期天中午12时30分）开始。会后，布林肯在美方下榻酒店回答记者提问时说，他与穆罕默德的会晤“非常富有成效”。

一位美国官员说，布林肯和穆罕默德的会谈持续了不到一小时。

美国国务院当天发布声明说，布林肯向穆罕默德强调了美方坚定致力于制止哈马斯的恐怖袭击，以及确保所有人质获释和防止冲突蔓延。两人申明将共同致力于保护平民，促进整个中东及其他地区的稳定。

布林肯近几天在中东地区进行了广泛访问，首站于以色列开启，之后接连访问约旦、卡塔尔、巴林、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国。

他在当地时间星期六（14日）晚上抵达沙特，并将与穆罕默德讨论以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的冲突。

根据之前的报道，以哈冲突后，沙特已暂停与以色列关系正常化的外交活动，这将对美国总统拜登的中东战略造成重大打击。沙特同时也与伊朗接触，以防止整个地区暴力事件激增。

两人会晤之际，加沙卫生部当天通报，上星期六（7日）以来，已有2329名巴勒斯坦人丧生，另有9714人受伤。

根据计划，布林肯当天结束沙特行程后，将续程埃及。