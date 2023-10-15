黎巴嫩真主党袭击边境以军哨所 一死三伤

在以色列准备向加沙地带发动地面攻击之际，以色列军方在北部边境与黎巴嫩真主党再爆冲突，造成至少一人死亡。

彭博社星期天（10月15日）报道，真主党称，已向以军位于上加利利（Upper Galilee）什图拉（Shtula）的哨所发射了制导导弹，并在一小时后用“实弹”袭击了以军位于阿尔-拉赫布（Al-Raheb）的另一个哨所，以及摧毁了一辆敌方坦克。

真主党说，这次袭击是为了报复以军上周在黎巴嫩边境村庄阿尔玛沙卜（Alma al-Shaab）附近杀害两名黎巴嫩公民和一名路透社记者。据悉，阿尔玛沙卜村是以色列在1967年中东战争中，从叙利亚手中夺取的土地，黎巴嫩和叙利亚都声称对这一地区拥有主权。

以色列救援部门说，发生在什图拉的袭击造成一名以色列人死亡，三人受伤。以军说，作为对三枚反坦克导弹袭击的回应，他们打击了真主党的军事目标，并封锁了距离黎巴嫩边境四公里的地区。

自10月8日以来，真主党和以色列军方一直在边境地区交火。此前一天，巴勒斯坦激进组织哈马斯无预警朝以色列境内多处发动大规模袭击，造成约1200以色列人死亡，另有多人被虏。

眼下，以色列准备在加沙地带开展地面攻袭，誓言将“消灭”哈马斯。加沙官员称，以色列连日对加沙地带开展的空袭行动已造成2300多名巴勒斯坦人丧命，数千人受伤。

据黎巴嫩真主党电视台艾玛纳AL Manar公布的画面，真主党武装分子在以军位于阿尔-拉赫布的军事哨所竖起了真主党旗帜。不过，以色列方面尚未证实这处哨所是否已被真主党占领。

黎巴嫩媒体报道称，以军还对黎巴嫩的部分边境村庄发动了炮击。