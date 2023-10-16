沙利文警告 以哈冲突有升级外溢风险

美国高级官员警告，以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的战争可能升级并外溢，美国已调派更多战舰到中东，而以色列北部邻近黎巴嫩边境的冲突也在加剧。

路透社报道，美国白宫国家安全顾问沙利文星期天（10月15日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“这场冲突有升级的风险，（以色列）北部出现了第二条战线，当然还有伊朗的介入。”

沙利文还谈到为以色列和乌克兰提供新武器配套，称新配套的价值将“明显高于”之前报道的20亿美元（约27亿新元）。他告诉CBS，总统拜登计划本周就新援助配套与国会进行密集磋商。美国众议院共和党人因对新议长人选意见分歧而陷入困境。

参议院多数党领袖舒默15日在特拉维夫访问时说，参议院可能会先批准向以色列提供更多资金， “我们不会坐着等众议院”。

另外，美国国防部长奥斯汀14日晚宣布向中东派遣“艾森豪威尔”号航母战斗群，他说，派遣第二个航母战斗群到中东，表明“我们决心阻止任何国家或非国家行为者推动这场战争升级的企图”。

艾森豪威尔号航母战斗群将与“福特”号航母战斗群会合，福特号航母战斗群上周早些时候已抵达东地中海。

与此同时，美国海军官员13日确认，“卡尔·文森”号航母12日已离开加利福尼亚州北岛海军航空站，将部署到印太地区。

掌握军方汇报的一名美国官员称伊朗为“房间里的大象”，他说：“我们的战斗群配有军舰和战斗机。我们竭尽全力阻止局势演变成一个地区冲突。”