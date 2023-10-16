印尼法院裁定正副总统候选人最低年龄维持不变

印度尼西亚宪法法院星期一（10月16日）裁定正副总统候选人的最低年龄限制在40岁，维持不变。

路透社报道，印尼宪法法院的裁决意味着总统佐科长子吉布兰不符合明年参选副总统的其中一项条件。吉布兰现年36岁，是中爪哇省梭罗市市长。

由九名法官组成的一个审讯小组，对要求将正副总统候选人的最低年龄从40岁降低到35岁的请愿书予以驳回。

审讯小组说，正副总统候选人的最低年龄限制取决于立法者，请愿书的要求没有法律依据。领导审讯小组的宪法法院首席大法官安瓦尔·乌斯曼（Anwar Usman）是佐科的妹夫。

宪法法院同时还宣读了对另外六起诉讼的裁决，这六起诉讼的目的同样旨为吉布兰竞选副总统扫除障碍。

吉布兰没有立即对宪法法院的裁决置评。

佐科的志愿者网络12日表态支持大印尼运动党党魁普拉博沃竞选下一任总统。佐科所属执政党斗争派民主党已决定提名甘查尔为总统候选人。不过近几个月，佐科私下对普拉博沃表示支持。

普拉博沃在前两届总统选举中都败在佐科手下，但佐科2019年邀请普拉博沃入阁担任国防部长。而吉布兰被视为普拉博沃的潜在副总统搭档，这被认为是佐科支持普拉博沃的另一个因素。

消息人士说，外界批评佐科为继续拥有政治影响力，正在为他儿子从政铺路，以建立一个“政治王朝”。

印尼将在明年2月14日举行总统选举和议会选举。印尼宪法规定总统只能任两届，每届任期五年。佐科的第二个任期将在2024年届满。