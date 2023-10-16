伊朗指美国已卷入以哈冲突 须为此承担责任

伊朗官员表示，美国已经严重卷入以色列和巴勒斯坦之间的冲突，须为此承担责任。以色列则指责伊朗下令黎巴嫩真主党发动袭击。

路透社报道，美国正在加强其在中东地区的火力，以应对以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的冲突。

当被问及如果美国介入战争，德黑兰是否会介入时，伊朗外交部发言人卡纳尼星期一（10月16日）表示：“伊朗认为美国已经在军事上介入以色列和巴勒斯坦之间的冲突。”

他补充说：“犹太复国主义政权的罪行是在美国的支持下实施的，华盛顿必须承担责任。”

以色列指责伊朗下令真主党发动袭击

同日，以色列军方指责伊朗下令真主党星期天（15日）袭击以黎边境。

以色列首席军事发言人哈加里在简报中表示：“真主党在伊朗的指示和支持下，进行了多次枪击袭击，以分散我们在南部（加沙）战争的努力和注意力。”

以哈冲突已持续九天，以色列军方星期一称自冲突发生以来，已有291名战士身亡，199人仍被当作人质扣押在加沙，加沙没有停火，以军仍在继续进攻。

加沙卫生部星期一表示，以色列对加沙地带的空袭已造成至少2750人死亡，9700人受伤。

哈马斯内政部发言人博佐姆星期一表示，超过1000名巴勒斯坦人被困在加沙废墟下，并对人道主义危机和环境危机发出警告。