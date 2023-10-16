以色列否认加沙停火 敦促居民南移

以色列星期一（10月16日）否认有关加沙临时停火以允许外国人前往邻国埃及的报道。

路透社报道，此前有消息称以色列、埃及和美国已同意加沙和埃及之间的拉法过境点在星期一开放几个小时，这是一次性的举措，允许外国人逃离并允许援助物资进入。

但以色列总理内塔尼亚胡办公室在一份声明中表示，加沙目前没有停火和人道主义援助以换取外国人离开。

援助车队一直在埃及一侧等待，但据目击者称，星期一时它们尚未离开位于拉法以西约40公里处的阿里什镇。

“没有停火，我们正在继续我们的行动，”以色列军方发言人哈加里告诉记者。

哈马斯媒体办公室主任里什克也表示，媒体报道“没有事实真相”。

不过以色列军队承诺在上午到中午的有限时间内，不会袭击加沙地带两条供居民向南移动并避开可能的地面进攻的道路。

以色列军方阿拉伯语发言人阿德雷在社交媒体X上说：“以色列国防军在上午8时至中午12时（新加坡时间下午1时至5时）期间不会瞄准指定路线。”

“为了您的安全，请利用这短暂的时间从加沙地带北部和加沙城向南移动。”

以色列军方发言人康里克斯在另一份声明中承诺，这两条指定道路在此期间“可以安全使用”。

联合国救援负责人格里菲斯表示，他希望通过拉法过境点进入加沙提供援助，以“帮助向南迁移的数百万人以及已经居住在那里的人”。