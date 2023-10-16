布林肯返回以色列 称平民不应因哈马斯受苦

美国国务卿布林肯星期一（10月16日）返回以色列，希望协调打击哈马斯，同时找到缓解加沙人道主义危机的方法。

路透社报道，随着以色列准备在加沙地带发动地面进攻，布林肯在耶路撒冷会见了内坦亚胡和他的安全内阁。

布林肯星期天（15日）在埃及开罗对记者说：“我希望有机会分享我在过去几天访问时听到的和了解到的一切，并与我们的以色列盟友谈论前进的道路。”

美国官员表示，布林肯在访问约旦、巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋期间听到了领导人对哈马斯的广泛反对，也听到了对巴勒斯坦人困境的担忧。

布林肯说：“我明确表示，哈马斯今后绝对不能一切如常。”

“与此同时，正如我所说，我们将尽一切努力满足加沙人民的需求，”他说，“平民不应该因为哈马斯的暴行而受苦。”

白宫发言人柯比同日表示，白宫希望埃及边境的拉法过境点能够在星期一晚些时候开放几个小时，以便一些人在以色列预计发动地面进攻之前离开加沙。

柯比在接受CNN采访时表示：“目前拉法过境点仍然关闭。”

“我们希望今天晚些时候，它可以开放一段时间。但同样，我们只能等待，看看事情会如何发展。”他说，并指出过境点在周末开放的希望“破灭了”。

柯比说：“我们将继续非常非常努力促成这一事件。”