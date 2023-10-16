世卫组织警告称加沙仅剩24小时资源

世界卫生组织警告称，在“真正的灾难”到来之前，加沙地带只剩下“24小时的水、电和燃料”。

法新社报道，世卫组织东地中海区域主任曼达里星期一（10月16日）表示，必须允许目前滞留在埃及与拉法边境点的援助车队进入遭受轰炸和围困的加沙地带。

他说，如果援助没有到达，医生将不得不“为病人准备死亡证明”。

各国及国际机构正在为向加沙平民提供援助而协商和努力。美国国务院发言人表示，美国国务卿布林肯星期一在会见以色列总理内坦亚胡时讨论了人道主义援助问题。

“国务卿与内坦亚胡总理讨论了美国与联合国和地区伙伴的密切协调，以促进向平民提供人道主义援助，”国务院发言人米勒说。

联合国人道主义事务协调人格里菲斯表示，他将于星期二（17日）前往中东，帮助谈判向加沙地带提供援助。

格里菲斯表示，他希望星期一晚些时候能听到一些“好消息”，即援助物资可通过拉法过境点进入加沙，以“帮助向南迁移的数百万人，以及那些已经住在那里的人”。

格里菲斯在视频声明中表示：“我们需要援助。我们正在与以色列、埃及和其他国家进行深入讨论。”

他说：“明天我将亲自前往该地区，为谈判提供帮助，见证并向成千上万坚持到底的援助人员的非凡勇气表示声援。”