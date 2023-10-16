巴勒斯坦驻华大使呼吁中国帮助结束以哈冲突

担心冲突扩大和人道主义伤亡人数上升，巴勒斯坦驻华大使马赫达维呼吁中国在结束以哈冲突方面发挥作用。

彭博社报道，马赫达维星期一（10月16日）在接受彭博电视台采访时表示：“我们希望中国与所有其他能够真正结束这种情况的参与者一起努力。”

他列举了西方官员目前正在采取的防止冲突扩大的举措，并呼吁北京方面发挥自己的作用，但他没有具体说明如何实施。“我们需要阻止正在发生的事情，人们正在死去。”

马赫达维的发言是呼吁北京加大劝和努力的最新言论。布林肯星期六（14日）在与中国外交部长王毅交谈时，敦促中国利用其影响力阻止其他国家卷入冲突。

以色列驻华大使此前呼吁北京利用其与伊朗的密切关系来遏制哈马斯。

马赫达维淡化了伊朗的作用，表示“问题出在巴勒斯坦境内、以色列境内”。美国非常担心伊朗支持的黎巴嫩真主党卷入以哈冲突。

早些时候，美国表示已通过秘密渠道与伊朗举行会谈，并警告德黑兰不要升级冲突。

中国与伊朗关系密切，并在今年早些时候协助德黑兰与沙特阿拉伯达成了具有里程碑意义的外交缓和。

据新华社报道，王毅在与沙特阿拉伯通电话时表示：“以色列的行为已经超出了自卫的范畴，应该听取国际社会和联合国秘书长的呼吁，停止对加沙人民的集体惩罚。”