援助物资已抵过境点 未知何时可进入加沙

美国宣布和以色列达成共识，为加沙平民派送救援物资后，运送埃及救援物资的卡车已抵达拉法过境点。但因尚未达成提供救援物资的协议，且过境点巴勒斯坦一侧仍因袭击而关闭，目前尚不清楚何时可以通过。

路透社引述目击者报道说，约160辆卡车已于星期二（10月17日）凌晨离开埃及西奈半岛的阿里什。

西奈基金会的萨勒姆说，前往入境点的卡车载有埃及的援助物资，而国际援助物资仍存放在阿里什的仓库中。萨勒姆和另一名安全消息人士说，埃及已经修复了过境点内因以色列袭击而损坏的道路。

拉法过境点是向被以色列围困的加沙地带输送急需物资的关键路线。过境点尚未正式关闭，但由于以色列对加沙一侧的空袭而无法通行。

和以色列进行了九个小时的谈判后，美国国务卿布林肯星期二宣布，他已与以色列达成一致，“制定一项计划，使捐助国和多边组织的人道主义援助物资能够送交加沙平民”。

布林肯说，以色列和美国都担心哈马斯会夺取或销毁援助物资。据两名埃及消息人士透露，这些担忧导致原定在星期一（16日）进行的交付计划延误。

消息人士说，美国和以色列达成的共识是，救援物资将被送往加沙受监控的特定安全地点，并会限时让受困加沙的外国人撤离。

一位美国高级官员称，此计划尚未达成一致。他说，拜登新任命的中东人道主义事务特使萨特菲尔德将于星期二与以色列人会面，并开始敲定该计划的细节。