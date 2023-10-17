伊朗警告不停止轰炸加沙 反抗力量必行动

伊朗最高精神领袖哈梅内伊警告，以色列对加沙的袭击是对巴勒斯坦人的种族灭绝，如果以色列继续轰炸加沙，“没有人可以阻止”反对以色列的力量采取行动。

综合路透社和法新社的报道，哈梅内伊星期二（10月17日）在德黑兰对学生说：“如果犹太复国主义政权（以色列）继续对巴勒斯坦人犯下罪行，回教徒和反抗力量将失去耐心，到时没有人能阻止他们。”

“世界正在目睹犹太复国主义政权，对加沙巴勒斯坦人的种族灭绝。”

自1979年伊斯兰革命以来，支持巴勒斯坦事业一直是伊朗的重点外交政策之一。以色列长期以来指责伊朗通过向哈马斯提供武器来煽动暴力。

哈梅内伊说：“无论犹太复国主义政权做什么，都无法弥补它所遭受的可耻失败。”

他也说，以色列官员应该因其针对加沙巴勒斯坦人的行为受到审判。“关于加沙的局势，我们都有责任做出反应；我们必须做出反应。”

伊朗一再警告，地面入侵加沙将引起其他人的反应。外界因此担心其他国家也会卷入这起冲突。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬星期一（16日）说，“抵抗阵线”可能对以色列采取“先发制人的行动”。总统莱西则说，达成政治解决方案的时间已经不多。

另据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗革命卫队副总司令法达维警告，如果以色列不停止在加沙的暴行，武装分子将发动更多袭击。

法达维说：“抵抗阵线对犹太复国主义政权的冲击将持续下去，直到这个‘毒瘤’从世界地图上被根除。”