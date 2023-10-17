2023年全球二氧化碳排放量将达历史新高

气候科学家说，2023年全球二氧化碳排放量预计将增加约1%，达到历史新高。

法新社报道，挪威奥斯陆国际气候与环境研究中心主任彼得斯说，今年全球二氧化碳排放量本应下降5%左右。然而，根据他的研究，排放量仍在上升，目前预计今年二氧化碳排放量将增加0.5%至1.5%。

科学家曾指出，碳污染需要在未来十年中减少近一半，才能实现限制全球变暖和避免灾难性气候的目标。

彼得斯说：“碳排放量不断增加，使得实现《巴黎协定》的目标变得更加困难。”

最终研究结果将于12月发布，届时各国领导人将在阿联酋参加COP28会议，主要内容是国际社会对化石燃料未来的争论，化石燃料是二氧化碳污染的主要来源。

今年早些时候，国际能源署说，由于清洁能源技术和电动汽车的“惊人”增长，预计世界对石油、天然气和煤炭的需求将在这十年首次达到峰值。

但能源监管机构也警告，在疫情后经济反弹和俄乌战争引发的能源危机期间，化石燃料投资增加和“顽固的高排放”带来了负面影响。

彼得斯说，清洁能源应该开始取代化石燃料，但“这似乎还没有以任何有意义的方式发生”。

“我担心的是，我们只做了一半的工作，即发展清洁能源，而没有做好另一半的工作，即摆脱化石燃料。”