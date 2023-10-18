加沙医院爆炸数百人死亡 以哈相互指责

加沙地带一家医院星期二（10月17日）发生爆炸，造成数百名巴勒斯坦人死亡。巴勒斯坦卫生当局指爆炸是以色列空袭造成的，以色列军方将爆炸归咎于巴勒斯坦激进组织哈马斯的火箭弹发射失误。

综合路透社和彭博社报道，这起爆炸是以色列和哈马斯爆发冲突以来最血腥的单一事件，而且发生在美国总统拜登访问以色列前夕。

约旦在加沙地带医院发生爆炸后，立即宣布取消一场旨在化解以哈危机的峰会。拜登和以色列总理内坦亚胡会面后，原本要赶往约旦与巴勒斯坦总统阿巴斯会面。

巴勒斯坦卫生部长阿尔凯拉说，加沙地带的阿赫利阿拉比医院爆炸是以色列进行的大屠杀。加沙民防负责人称有300人死亡，一卫生部官员则说有500人死亡。

以色列军方否认对阿赫利阿拉比医院的爆炸负责，称医院被飞地的哈马斯武装分子发射失败的火箭弹击中。

以色列国防军发言人说：“以色列国防军操作系统的分析表明，医院爆炸时，加沙地带的恐怖分子在医院近距离地方发射了一连串的火箭弹。我们掌握的多个来源情报表明，伊斯兰圣战组织的火箭弹发射失误，对加沙地带医院爆炸负有责任。”

哈马斯发言人达谢哈布告诉路透社：“这是谎言和捏造，完全不是事实。占领军试图掩盖他们对平民犯下的可怕罪行和屠杀。”

由拜登提议与阿巴斯、约旦国王阿卜杜拉二世及埃及总统塞西召开的峰会，原定星期三（18日）在约旦举行。约旦外长萨法迪星期二在电视上说，加沙地带医院发生爆炸后，相关各方同意取消这场峰会。