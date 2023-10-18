美众院共和党候选人乔丹 首轮投票未当选议长

美国众议院星期二（10月17日）举行议长选举。此前获得共和党党内提名的右翼保守派议员乔丹在首轮投票中未能获得足够票数当选，众议院继续处于“群龙无首”的混乱状态。

新华社报道，在星期二下午的投票中，众议院司法委员会主席乔丹获得在场220名共和党人中的200人支持，其余20人分别把票投给了众议院多数党领袖斯卡利斯、前议长麦卡锡等人，体现出共和党内部严重分裂。在场212名民主党人则一致把票投给众议院少数党领袖杰弗里斯。无人获得当选议长所需的半数以上选票。

在首轮投票结束后，众议院临时议长麦克亨利宣布众议院休会。据美国全国广播公司（NBC）报道，下一轮投票将于星期三（18日）举行。乔丹是美国前总统特朗普的忠心盟友，特朗普日前表态支持乔丹担任众议院议长。

去年美国中期选举后，共和党人在众议院占据221个席位，仅比民主党多出九席。一旦有几名共和党人“倒戈”，党内议长候选人就无法获得足够票数当选。今年1月，经过党内激烈争论达成利益交换，麦卡锡经历15轮投票才当选众议院议长。

10月3日，众议院投票通过了一项撤换议长的决议，麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长，这也将近日来围绕拨款案发酵的共和党“内斗”推向高潮。11日，众议院共和党人就议长候选人进行首次党内投票，乔丹以14票之差败给斯卡利斯。然而，经过一天“拉票”，斯卡利斯未获得足够的党内支持，12日宣布退出议长竞选。13日，众议院共和党人再次进行党内投票，提名乔丹为党内议长候选人。

正式选出下一任议长之前，众议院将无法推进立法议程。议员们需要在11月中旬之前通过联邦政府拨款法案，以避免政府再次“停摆”。

美国众议院议长是排在副总统之后的总统职位第二顺位继承人。