首尔地铁工会11月9日举行总罢工

运营韩国首尔地铁1—8号线的首尔交通公社工会将于11月9日举行总罢工，要求资方撤回裁员计划。

韩联社报道，首尔交通公社工会联合交涉团星期三（10月18日）上午在市政府前举行记者会，公布了下月的罢工日程和今后计划。如果罢工成为现实，这将是首尔交通公社工会连续两年罢工。

全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）公共运输工会委员长玄贞熙说，经历了去年的梨泰院惨剧后，首尔仍把金钱看得比市民和劳动者的生命重要。市长吴世勋曾于2021年和2022年签署劳资协议，承诺不会强制进行结构调整，如今却无视相关协议。

玄贞熙说，首尔市的裁员和结构调整方案将对市民和劳动者的安全构成威胁，还会降低公共服务质量。她强调，首尔市若不停止裁员和外包、并于年内录取771名安全人员以确保最基本的安全，罢工将不可避免。

由民主劳总和韩国劳动组合总联盟（韩国劳总）两大工会组成的联合交涉团，星期二在首尔地方劳动委员会与资方进行最终协调会议，但未能达成协议。劳资双方对裁员问题态度尤其坚决，均不愿做出让步。工会方面10月12日至16日进行罢工表决投票，以73.4%的赞成率同意举行罢工。

据悉，资方提出要在2026年之前减少13.5%员工，以改善巨额赤字，实现经营正常化。工会方面则认为，过度缩减人员可能直接关系到安全问题，要求资方撤回方案。

根据协定，罢工期间平日地铁的运行率需维持在53.5%（1号线）至79.8%（5—8号线）。公休日1—8号线的运行率均为50%。