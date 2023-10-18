美国总统拜登飞抵以色列

美国总统拜登星期三（10月18日）上午11时（新加坡时间下午4时）乘空军一号飞抵以色列特拉维夫的本·古里安机场（Ben Gurion）。

综合路透社和法新社报道，以色列总理内坦亚胡则亲自在停机坪上欢迎拜登，他用双臂搂住拜登，拜登也回抱内坦亚胡，两位领导人的密切互动标志着两国间的紧密关系。

随后，拜登和内坦亚胡在警卫的保护下，在机场停机坪上进行了简短交谈后，与车队出发前往特拉维夫海滨酒店。按计划，拜登将与内坦亚胡等要员举行会谈。

数百名武装警察和军队已驻扎在内坦亚胡和拜登即将举行会谈的酒店周围，附近别墅的屋顶上还驻有武装狙击手。特拉维夫距离哈马斯在加沙地带的势力范围仅有65公里。

美国官方此前表明，拜登在政治与安全风险下亲访以色列，是为了重申对以色列的支持，但实际上，此行有两个非常具体的战略目的：敦促以色列谨慎与威慑伊朗。

这是继2月访问乌克兰后，拜登今年内第二度到战区访问。

彭博社专栏作家克鲁斯（Andreas Kluth）指出，拜登此时访问以色列，对他、以色列，以及美国遏制以哈战争对全球影响的战略来说都具有风险，但这是正确的决定。在世界因俄乌战争和以哈战争而日益分裂之际，明确表态支持哪一方是很重要的。

他认为，拜登此行要做的事至少有四件：支持以色列、解救被哈马斯挟持的人质、保护加沙地带的巴勒斯坦人、阻止其他国家卷入与扩大这场战争。