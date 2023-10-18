比利时致命枪袭后 欧盟首脑誓言收紧边境增加遣返人数

比利时布鲁塞尔日前发生致命枪袭后，比利时和瑞典领导人，以及欧盟首席执行官于星期三（10月18日）承诺，将加强边境安全并加快遣返非法移民的工作。

路透社报道，瑞典首相克里斯特松说，除非欧盟的外部边界得到更好的保护，避免不必要的移民，否则欧洲开放边界的申根区将无法生存下去。他说：“如果我们不能保护我们的共同边界，我们就无法维护欧洲内部的自由流动。”

比利时首相德克罗说，欧盟还需要一个更有效的系统来遣返非法移民。他说：“这是我们需要解决的问题，只有通过协调的方式才能做到这一点。”

欧盟委员会主席冯德莱恩则表明，欧盟的新移民协议将允许更快地驱逐被认为是安全威胁的外国人，从而有助于防止今后再次发生此类事件。

长期以来，欧盟一直将遣返率低归咎于包括突尼斯在内的原籍国不愿意回收移民。欧盟称，去年成员国共发出了42万份遣返决定，但只有7.7万份得到执行。

据悉，新协议已得到大多数欧盟国家的初步同意，协议目前已提交给欧洲议会，官员们希望能今年能达成最终协议。欧盟各国的移民部长也将于星期四（19日）在布鲁塞尔讨论这项计划，欧洲领导人则将在下周进行讨论。

10月16日晚，一名非法滞留比利时的45岁突尼斯裔男子在布鲁塞尔开枪，造成两名瑞典球迷死亡，另有一人受伤。警方随后在一家咖啡馆击毙枪手，并缴获作案武器。