保守派共和党人乔丹在众议长选举中再度失利

美国国会众议院司法委员会主席吉姆·乔丹在第二轮议长选举投票中再度失利，其候选人资格岌岌可危，但他表明不会退选。

彭博社报道，在美国众议院星期三（10月18日）的投票中，22名共和党人将票投给了其他议长候选人，比星期二（17日）拒绝支持乔丹（Jim Jordan）的人数还多出两名。但这位现年59岁的俄亥俄州共和党人表示不会退出选举。

前总统特朗普的铁杆盟友乔丹对记者说，“我们会继续和成员们沟通。”

原议长麦卡锡（Kevin McCarthy）因为避免联邦政府十年来第四次停摆而与民主党达成一项协议，因此在10月3日被赶下台。议长人选迟迟未定令众议院难以运转，众议院一直处于瘫痪状态，无法解决迫在眉睫的政府停摆风险以及中东紧张局势等问题。

为免政府停摆，议员们必须在11月中旬前通过联邦政府拨款法案，但共和党在填补职位空缺方面面临挑战。在议员们投出选票后，乔丹匆匆离开会厅，与麦卡锡一同进入了一个侧厅。

佛罗里达州共和党众议员韦恩·布坎南（Vern Buchanan）说：“我并不认为他会当选。现在是时候继续前进了。”他是星期二投票支持乔丹、星期三倒戈的议员之一。

曾反对提名乔丹为候选人的马里奥·迪亚斯·巴拉特（Mario Diaz-Balart）说：“这位候选人没有也将无法获得共和党人的支持票成为议长……所以，我认为我们所有人都必须聚在一起，弄清楚下一步该怎么做。”

乔丹的一位重要盟友斯科特·佩里（Scott Perry）在星期三投票前不久警告，乔丹可能进一步失势。他说：“吉姆·乔丹代表的是一场摆脱现状的斗争，这并非易事。”

几位众议院资深共和党人质疑，若无民主党人帮助，党内是否有人能赢得当选议长所需的217票。