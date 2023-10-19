报道：美国航母和军队部署显示 若外交失败或诉诸武力

美国总统拜登过去一周进行了密集的外交活动，以防止以色列—哈马斯战争升级为更广泛冲突。但如果这些努力失败，美国可能将指望军事力量。

彭博社报道，五角大楼已经把杰拉尔德·R·福特号（Gerald R. Ford）航空母舰及其打击大队调动到地中海东部，德怀特·D·艾森豪威尔号（Dwight D. Eisenhower ）航母大队也在星夜兼程。两者都配备了F/A-18超级大黄蜂（Super Hornet）战斗机和其他先进飞机。此外，还有2000名海军陆战队员处于高度戒备状态，以备必要时动员。

眼下，美国政府表示，重点是警告黎巴嫩的真主党和其他伊朗代理人不要介入冲突。一位匿名讨论敏感局势的美国官员透露，美国已通过卡塔尔等国家向伊朗发出秘密信息，暗示他们美国认真考虑必要时使用武力。

退役将军弗兰克·麦肯齐（Frank McKenzie）说：“航母和飞行中队让总统手中有牌。”麦肯齐2022年之前领导美国在中东的军队。他说：“我们知道伊朗关注我们的武力水平，并因战区的态势变化受到震慑。”

拜登最强大的军事力量是航母打击大队。福特号可能已经在协助以色列收集情报，但这些舰船可以发挥更大作用。

曾指挥航母大队的退役四星上将菲尔·戴维森（Phil Davidson）指出，航母赋予美国在该地区的“强大打击力量”。他说，这两艘航母共提供约80架具有攻击能力的飞机，以及配备战斧（Tomahawk）导弹的巡洋舰、驱逐舰和潜艇。

他们还可以帮助以色列自卫。戴维森说，诸如大队中的驱逐舰之类的武器系统“可以辅助以色列弹道导弹防御系统，抵御伊朗中程弹道导弹袭击”。

五角大楼已将2000名士兵置于高度戒备状态，国防官员说，美国海军陆战队巴丹岛两栖战备大队和第26海军陆战队远征部队，将有4000多名水手和海军陆战队员加入以色列海岸不断壮大的美国舰队。

在拜登为明年艰难的连任竞选做准备之际，美国直接参与军事行动可能影响选民的态度，无论是积极还是消极的态度。