美国否决安理会一项加沙人道援助决议

美国否决了联合国安全理事会一项呼吁哈马斯与以色列为“人道主义”暂停交火的决议，中国对决议草案未获通过表示震惊和失望。

法新社报道，安理会星期三（10月18日）投票时，15个安理会成员中有12个投票赞成巴西提出的决议，俄罗斯和英国投了弃权票。美国是唯一投反对票的国家，但由于美国是安理会五个拥有否决权的常任理事国之一，它的反对票算作否决票。在该决议草案表决前，俄罗斯还提出了两份修正案，要求增加两个段落，也均未获通过。

安理会对巴西起草的提案已延后两次表决，另一项俄罗斯在安理会的提案16日已遭否决。巴西所起草的决议草案谴责巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）以及一切针对平民的暴力行动，敦促各方遵守国际法，持续、充分和不受阻碍地向平民提供基本物品和服务，并呼吁撤销要求平民和联合国工作人员撤离加沙地带北部的命令，保障人道主义援助。美国指决议案文不承认以色列自卫的权利，故投票反对。

以色列驻联合国大使吉拉德·埃尔丹感谢美国否决了“一项非常糟糕的决议”。

巴勒斯坦大使里亚德·曼苏尔在安理会发表讲话时警告，“杀害更多巴勒斯坦人永远不会让以色列更安全”。

人权观察组织谴责美国的否决之举，它在社交媒体发文反应道，这阻止了安理会在巴勒斯坦和以色列发生前所未有的大屠杀时采取行动。

本月担任安理会轮值主席的巴西对投票受阻表示遗憾。巴西外交部的声明说，巴西认为国际社会迫切需要交战双方实现停火，并恢复和平进程。

中国常驻联合国代表张军在表决后发言说，中方对决议草案未获通过表示震惊和失望。

中国新闻社引述张军在安理会表决后所作的解释性发言说，安理会16日晚曾就俄罗斯提出的决议草案进行表决。俄方草案聚焦巴以冲突人道关切，呼吁立即实现停火、保护平民，得到许多阿拉伯国家的支持。但是一些国家选择投反对票，理由是愿以巴西提出的决议草案为基础，要求多一点时间寻求共识。在过去40个小时里，相关国家对巴西的草案既没有发表意见，也没有表示反对，这让大家期待安理会能够顺利通过巴西所提的决议，但最终的表决结果让人难以置信。