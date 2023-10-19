抗议者涌入美国会大厦吁以哈停火 约300人被捕

约百名抗议者星期三（10月18日）占领了美国国会大楼，敦促议员和拜登政府推动加沙停火。自哈马斯发动致命袭击以来，加沙一直遭到以色列空袭。

法新社报道，这次集会是由两个反犹太复国主义的犹太人团体“犹太和平之声”和“若非现在”所组织。约400名参与者从不同的安全入口进入坎农众院办公大楼（Cannon House Office Building），并在圆形大厅集合，宣读加沙地带巴勒斯坦人的证词并背诵祈祷文。外头还有数百人高呼“现在停火”，并用希伯来语和英语唱歌。

抗议人士身穿印有“犹太人要求立即停火”和“不要以我们的名义”等字样的黑色T恤，坐在坎农大厦办公楼圆形大厅的地板上拍手唱歌，并举着写上“停火”和“让加沙生存”等字样的横幅。

国会大楼内不允许举行抗议集会。国会警察通过社交媒体发布的公告说：“我们警告抗议者停止示威，当他们不服从时，我们就开始逮捕他们。”

主办方说，约300人被捕。警方没有公布被捕者数目，只说其中三人被控攻击警察。

警方没有公布被捕者数目，只说其中三人被控攻击警察。（路透社）

抗议者进入国会办公楼静坐前，聚集在国会大厦附近的国家广场，敦促拜登政府呼吁停火。

“若非现在”的全国发言人伊娃·博格沃特（Eva Borgwardt）说：“人们来自全国各地。”她告诉《纽约时报》，抗议暴力是纪念倒下的以色列人和巴勒斯坦人的一种方式。

来自美国东北部佛蒙特州的32岁抗议者汉娜·劳伦斯（Hannah Lawrence）对法新社记者说：“拜登确实是目前唯一有能力向以色列施压的人，他必须利用这一权力来拯救无辜生命。”

中国通讯社引述美国媒体的报道说，这些示威活动得到一些国会民主党人的支持。本周亦有数百人在白宫外呼吁以哈停火，30多人因越过障碍物封堵白宫入口被逮捕。