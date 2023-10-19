埃及同意开放边境口岸 让救援物资进入加沙

埃及总统塞西已同意开放拉法边境口岸，让第一批救援物资进入加沙地带。美国总统拜登说，加沙物资的派发工作将由联合国负责。

拜登结束对以色列的访问后，在空军一号同塞西通电话后透露，塞西同意让最多20辆卡车把物资运往加沙，但由于需要时间修复拉法（Rafah）口岸附近的道路，卡车最早要到星期五（10月20日）才能通行。法新社引述说：“他们必须填平坑洼才能让这些卡车通过。”

拜登星期三（18日）说，联合国人员会在物资抵达加沙后负责派发工作。不过，如果哈马斯充公物资或阻止物资进入加沙，运送救援物资的行动就会结束。

他补充道，这20辆卡车为“第一批”，总共有150辆左右的卡车正在等待。其余物资是否获准穿越口岸将取决于“进展如何”。

拜登原定于星期三在约旦首都安曼举行的四方峰会上与塞西以及巴勒斯坦和约旦领导人举行会谈。但由于加沙一家医院发生致命袭击，引起整个阿拉伯世界的愤怒，约旦宣布会议取消。

拜登说，他在空军一号上与塞西谈了大约半个小时。

10月18日的照片显示，加沙地带南部拉法的民众从移动蓄水车取水。目前，大群加沙地带北部居民聚集在加沙南部的拉法口岸一带。（法新社）

联合国主管人道主义事务的副秘书长格里菲思说，加沙已陷入困境，目前每天急需约100辆卡车的救援物资。塞西星期三与到访的德国总理朔尔茨会面后则表明，拒绝让巴勒斯坦人从加沙地带迁移到西奈半岛。他说，加沙地带实际上受以色列控制，巴勒斯坦人可转移到以色列的内盖夫沙漠（Negev desert），直到以哈冲突化解为止。

此前，以色列为加沙援助设定条件，只允许人道主义援助从埃及进入加沙南部，由埃及确保没有任何援助物资转移给巴勒斯坦极端组织哈马斯。

以色列已同意向南部平民提供食品、水和药品。上周，以色列要求加沙北部居民向南部转移，以军继续空袭并准备地面攻势。以色列还要求哈马斯允许红十字会接触哈马斯扣押在加沙地带的人质。