拜登将发表罕见全国讲话 争取为以乌两国提供援助

美国总统拜登将针对俄乌战争和以哈冲突发表罕见椭圆形办公室演说，以争取美国人的支持，为以色列和乌克兰提供军事援助。

综合法新社和《纽约时报》报道，拜登星期三（10月18日）刚到以色列进行访问，返回美国不到24小时，便准备在星期四（19日）晚上8时（新加坡时间20日早上8时）从椭圆形办公室向美国人民发表演说。

白宫新闻秘书皮埃尔说，拜登的演讲将“讨论美国对于哈马斯向以色列进行恐怖袭击，以及俄罗斯正对乌克兰进行的野蛮战争的回应。”

这是拜登担任美国总统以来，第二次发表椭圆形办公室演说。据报道，他正准备要求国会批准一项1000亿美元（约1373亿新元）的援助配套，包括为以色列和乌克兰提供军援的资金。

拜登星期三访问以色列时说，他将在本周晚些时候要求国会批准为以色列提供“前所未有的一揽子援助配套”。他说，这一请求将有助于为以色列的铁穹防空系统提供所须的弹药，以保护以色列人免受导弹袭击。

报道指出，拜登在演讲中或将以色列和乌克兰联系起来，反映出他坚信这两个国家都在捍卫他所说的“自由火焰”，以抵御“黑暗”。

一名不愿具名的白宫官员则说，拜登预计不会在讲话中透露向国会要求拨款的具体细节，政府将在星期五（20日）提供更多相关细节。