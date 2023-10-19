加沙卫生部：冲突造成至少3785巴勒斯坦人丧命

哈马斯控制的加沙卫生部星期四（10月19日）说，自10月7日以哈冲突爆发以来，至少有3785名巴勒斯坦人在冲突中丧命，另有1万2493人受伤。

综合外电报道，加沙卫生部发言人说，在死者当中，有1524名儿童以及1000名妇女。此外，有44名医护人员在加沙地带丧命，四家医院停止服务，还有14项基本医疗服务停止运作。

发言人说：“加沙的任何一家医院都没有药品储备”，呼吁国家社会加快向加沙提供援助。

哈马斯则发表声明说，在以色列对加沙地带的密集空袭中，哈马斯政治局唯一的女性成员珊蒂（Jameela Shanti）遇难。

至于以色列方面，自哈马斯突袭以色列以来，已造成超过1400人丧命。以色列军方还说，目前至少有306名以色列士兵在这场冲突中丧命。

此外，法国外交部同天在一场例行简报会上说，在以哈冲突中丧命的法国公民人数上升至28人，目前仍有七名法国人下落不明。

印度尼西亚外交部长蕾特诺星期四说，严峻的局势让当局目前无法撤离仍受困在加沙地带的10名印尼人。她说，印尼政府每天都在进行疏散工作，“但由于情况仍非常困难，目前还无法做进一步疏散。”

她透露，当局与红十字国际委员会和中东地区国家的一些同行讨论了疏散计划，并将与仍在加沙的印尼公民保持密切联系。