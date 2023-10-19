研究：人工智能模型不够透明 或将加大监管难度

一项研究显示，目前主要的人工智能模型缺乏透明度，或将加大政策制定者拟定有效政策来监管这项科技的难度。

法新社报道，这项由哈佛大学研究员于星期三（10月18日）发表的研究，旨在指导政策制定者对人工智能科技进行监管。研究人员设计了一个“基础模型透明指数”，并对10家主要的人工智能公司进行排名。

得分最高的是脸书母公司Meta Platforms今年7月推出的人工智能模型“Llama 2”，得分为54%。

推出人工智能聊天机器人ChatGPT的美国人工智能公司OpenAI，今年3月发布的大型语言数据库模型GPT-4排名第三，得分为48%。

谷歌推出的“PaLM 2”以40%排在第五位，略高于亚马逊支持的人工智能初创公司Anthropic推出的“Claude 2”人工智能模型（36%）。

斯坦福大学基金会模型研究中心的研究员博马萨尼说，这些公司应该努力争取80%到100%的得分。

研究人员指出：“较低的透明度将使政策制定者更难以制定有意义的政策，以对这一强大的科技进行监管。”

此外，这也让其他企业更难得知自己的应用是否可依赖这项科技，同时让学术界更难以进行研究，消费者也更难以了解模型的局限性。“如果没有透明度，监管机构甚至无法提出正确的问题，更别说是在这些地方采取行动了。”

这项研究发现，没有一家公司提供依赖使用人工智能模型的用户数量，或公司使用的地理位置信息。此外，多数人工智能公司都不披露其模型中使用了多少受版权保护的资料。