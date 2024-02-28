美国和北约盟友表明不会派兵到乌克兰

法国总统马克龙暗示西方可能派兵支援乌克兰后，美国和欧洲主要盟国相继说，没有计划向乌克兰派遣地面部队，克里姆林宫则警告，任何此类举动将不可避免导致俄罗斯和北约的直接冲突。

综合路透社和法新社报道，白宫国家安全委员会发言人沃森星期二（2月27日）说，总统拜登“已经表明美国不会派军队前往乌克兰作战”。

国家安全委员会战略沟通协调员柯比告诉记者，在乌克兰的美国军事人员都只是在美国驻基辅大使馆，他们的“重要工作”是确保向乌克兰供应武器的审查问责。

柯比否认美国军队可以被派到乌克兰进行排雷、负责武器生产或网络行动，法国外交部长塞茹尔纳暗示，这是西方军队可以担任的工作。

五角大楼星期二也说，没有计划派遣军队到乌克兰。白宫和国务院说，当务之急是国会批准对乌克兰的新军事援助。

国务院发言人米勒说：“我们认为乌克兰的胜利之路现在取决于美国众议院代表。”

同日，德国、英国、西班牙、波兰和捷克说，它们没有计划向乌克兰派遣军队。

德国总理朔尔茨说：“无论是欧洲国家或北约盟国都不会向乌克兰派遣地面部队或士兵。”

在维也纳访问的德国国防部长皮斯托留斯态度坚决地说：“派遣地面部队不是德国的选项。”

莫斯科对马克龙的言论也迅速作出回应，克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“北约国家讨论向乌克兰派遣特遣队的可能性，这本身就是一个非常重要的新元素。”

当被问及北约成员国派兵到乌克兰的风险时，佩斯科夫说： “若发生这种情况，我们要讨论的将不是直接冲突的可能性，而是不可避免（的直接冲突）。”