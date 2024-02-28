G20财长会议公报草案提及地区“冲突”

根据路透社看到的二十国集团（G20）财长会议公报草案，考虑到与会各国对以哈冲突和俄乌战争存在深刻分歧，G20财长会议在闭幕声明中预计只会以地区“冲突”一语带过。

由副财长们进行微调的公报草案，反映出各国在承认地区冲突的同时，为维持共识所做的努力。公报草案称：“全球经济面临的下行风险，包括（战争与）冲突升级、地缘经济碎片化、保护主义抬头和贸易航线扰乱。”

一知情者说，“战争”出现在括号中，显示各国为确保公报所用文字取得共识而付出的努力。

G20公报草案说，全球经济软着陆的可能性有所增加，但不确定性仍然很高。草案称，“全球经济前景面临的风险现在更为平衡”，通缩速度快于预期，而且更有利于增长的财政整顿支撑了增长。

由于担任G20轮值主席国的巴西极力回避地缘政治争议，这份G20公报草案的长度比往年公报要短得多。

巴西G20金融轨道协调员罗西托 (Tatiana Rosito) 星期二（2月27日）说，G20正在制定一份简短的公报，以反映作为东道国的巴西的优先事项。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃接受路透社访问时说，在增长低迷的情况下，以色列和加沙地带战争显然增加了全球经济的不确定性。但G20财长齐聚一堂仍然至关重要，世界贸易组织（WTO）最近达成的数码服务协议，表明合作仍然行之有效。

格奥尔基耶娃说：“没有人希望经济关系进一步恶化，对话交流是我们引导世界取得更好表现的唯一途径。”