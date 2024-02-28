最新民调显示 政治极端主义是美国人最担心问题

路透／益普索的新民意调查结果显示，政治极端主义或对民主威胁的担忧，已成为美国选民最担心的问题。美国总统拜登在这一课题上比寻求重返白宫的特朗普略占优势。

路透社报道，这项为期三天的民调进行至星期天（2月25日），约21%的受访者说，“政治极端主义或对民主的威胁”是美国面临的最大问题，这比例略高于选择经济（19%）和移民问题（18%）的受访者。

民主党人认为迄今为止，政治极端主义是美国的头号问题；44%的民主党人最担心政治极端主义，其次有10%的民主党人最担心经济问题。

在共和党人方面，绝大多数人都说他们最担心移民问题。

近三分之一的受访者说，政治极端主义是他们最担心的问题，20%选择了移民问题，选择经济问题者排第三。

总体而言，34%的受访者认为拜登应对政治极端主义的方法更为可取，31%则认为特朗普的方法更好。

另外，最新民调显示拜登的支持率为37%，比一个月前下降了一个百分点，接近他任内的最低水平。

每10个民主党人，有九个认可拜登的表现，同样比例的共和党人不认可拜登的表现，独立人士则略微倾向于不认可他。

路透社／益普索上一次民调没有将政治极端主义列为最担忧问题的选项。

特朗普担任总统时和卸任后，持续攻击美国机构，声称他面临的四起刑事案是出于政治动机，并继续做出不实指控，坚称他在2020年总统选举落败是广泛选举欺诈行为造成的。

特朗普于2021年1月6日在白宫外向支持者发表的激进言论，是导致当天国会大厦遭他的支持者暴力冲击的关键因素。