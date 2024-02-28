拜登特朗普密州初选获胜 “不表态”民主党人增多

美国总统拜登星期二（2月27日）以压倒性的优势赢得密歇根州民主党初选，但相当大比例的选民在选票上选择“不表态”，以表达他们对拜登对加沙地带战争的政策不满。

同日在密歇根州举行的共和党初选，前总统特朗普再次轻松打败南卡罗来纳州前州长黑利。

《纽约时报》报道，在民主党初选中，拜登面对的最大挑战不是来自另一名候选人，而是来自阿拉伯裔美国选民、进步人士和年轻人，在周二的投票中，相当大比例的选民在选票上选择了“不表态””（uncommitted），抗议拜登对以色列的支持。

路透社报道，在已计算的16%选票中，选择“不表态”的民主党选民已超过2万4500人，这比抗议发起者希望取得的1万张“不表态”选票目标超出一倍。

这也比2016年特朗普和希拉莉在密歇根州大选中的“不表态”选票比例来得高。那一年特朗普在密歇根州获胜，约1万1000名选民在选票上选择“不表态”。2020年，拜登在密歇根州以约15万票的优势击败特朗普。

在密歇根州过去三场民主党初选中，每次都有约2万民主党人在选票上选择“不表态”。

根据爱迪生研究公司的预测，特朗普的得票率大幅抛离黑利，在密歇根州共和党初选轻松胜出，进一步巩固了他取得共和党总统候选人提名的机会。

在民主党已计算的16%选票中，拜登获得了80%的支持率，“不表态”占15%；在共和党已计算的17%选票后，特朗普的得票率为66%，黑利的得票率为29%。