索尼裁退900名电子游戏部职员

日本电子业巨头索尼（Sony）宣布裁退在美洲和亚洲的900名电子游戏部职员，并关闭英国伦敦的工作室。

根据彭博社和路透社报道，大约8%的美洲和亚洲索尼电子游戏部职员受影响。

即将在3月退休的索尼互动娱乐（Sony Interactive Entertainment，简称SIE）总裁莱安（Jim Ryan）在发给职员的信函中说：“经过仔细考虑以及在过去数月进行的多次领导层讨论后，很显然，公司业务要取得增长和发展就必须做出改变。”

他指出，电子游戏业开发、经销和推出游戏的方式已经改变，导致这项业务难以取得发展。

受这次裁员行动影响的还有三家子电子游戏工作室Insomniac、顽皮狗（Naughty Dog）和游击队（Guerrilla Games）。索尼在伦敦的PlayStation工作室也会关闭。

索尼较早前注入大量资金开发“游戏即服务”（games-as-a-service）的业务，而这类网络游戏服务要长时间才能获利，可是网络游戏的市场已经饱和。索尼不久前取消了以影视剧《蜘蛛人》和《最后生还者》为故事的网络游戏。

集团在2月初表示，PlayStation 5游戏机的销量预计会从下个财年开始逐步下滑，在接下来的财年里也不会发行新的大型游戏。这项消息导致索尼股价大跌。

PlayStation 5自2020年面市以来，已售出5000万台，可是整体电子游戏业在冠病疫情之后便持续走低。

今年预计有6000多名电子游戏业从业员失去工作。