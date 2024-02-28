驳斥拜登说法 哈马斯坚持要长期停火

哈马斯拒绝以被俘虏的以色列军人，与以色列交换因恐怖主义罪名被囚禁在以色列的巴勒斯坦人。

《纽约时报》报道，哈马斯官员星期二（2月27日）说，旨在暂停战争并释放加沙地带剩余人质的调解讨论没有突破。美国总统拜登星期一说，他对以哈双方在下周达成休战协议抱有希望。

哈马斯发言人纳伊姆（Basem Naim）发短信说，哈马斯还没有收到来自巴黎的任何正式新提案。以色列高级官员上周到巴黎，与卡塔尔、埃及、美国调解员举行会议，尝试推进以哈双方的可能停火。

另一哈马斯官员阿卜杜勒哈迪（Ahmad Abdelhadi）说，哈马斯坚持要求以色列同意长期停火，他还指走漏以哈调解消息，目的是为了迫使哈马斯软化立场。

阿卜杜勒哈迪接受黎巴嫩广播公司访问时说：“我们对于他们公开提出来的条件没有兴趣，因为这些条件不能满足我们的要求。”

拜登星期一在全国广播公司（NBC）预录访谈时透露：“斋戒月即将到来，以色列方面已同意，在斋戒月期间不会有任何行动，让我们有时间救出所有人质。”

今年的斋戒月预计从3月10日傍晚开始，直到4月9日傍晚结束。

另外，针对拜登指以色列已同意斋戒月停攻加沙的报道，以色列总理内坦亚胡星期二说，他已表明不会在外界压力下过早结束加沙战争，并称这一立场得到了美国的广泛支持。

内坦亚胡还说，民调显示在本轮以哈冲突中，以色列获得多达82%美国人的支持。他重申会继续这场战役，直到彻底战胜哈马斯为止。

参与斡旋工作的卡塔尔对停火协议持谨慎乐观态度，卡塔尔外交部发言人安萨里说，希望可以在2月29日前有所宣布。