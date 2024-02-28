太空专家：朝鲜卫星正有效工作 具备机动能力

一名荷兰太空专家星期二（2月27日）说，朝鲜的第一颗侦察卫星“还活着”。卫星轨道被监测到有变化，表明平壤对其有控制力，尽管能力仍不得而知。

路透社报道，经过两次严重失败后，朝鲜于去年11月成功将“万里镜-1”号卫星送入轨道。平壤官方媒体声称其拍摄到韩国、美国和其他地方的军事目标的照片，但尚未发布任何图像。独立无线电跟踪器尚未检测到来自卫星的信号。

荷兰代尔夫特理工大学的卫星专家朗布鲁克在一篇博客文章中说：“但现在我们可以肯定地说这颗卫星还活着。”

朗布鲁克引述美国领导的联合太空作战中心的数据称，从2月19日至24日，这颗卫星进行机动，将其近地点从488公里提升到497公里。

他说：“这次演习证明‘万里镜-1’号没有死亡，而且朝鲜能控制这颗卫星，但这点还有争议。”

韩国国防部长申源湜星期一（26日）说，朝鲜的卫星没有表现出任何执行其他任务或参与侦察的迹象。

朗布鲁克在谈到申源湜的评论时说：“虽然我们目前无法确定卫星是否成功拍摄图像，但它至少执行了轨道机动，从这方面讲它是有效的。”

他说，卫星的升轨机动令人惊讶，存在机载推进系统令人出乎意料。这意味着只要卫星中有燃料，朝鲜就可以在卫星因轨道衰变而变得太低时提高其高度，从而延长卫星的使用寿命。

朝鲜誓言2024年要再发射三颗侦察卫星。