图瓦卢新政府承诺维持与台湾邦交关系

图瓦卢新政府星期三（2月28日）承诺维持与台湾的“特殊”关系。在政府宣誓就职时发布的优先事项声明中，总理特奥重申与台湾“长期且持久的特殊关系”。

法新社报道，图瓦卢是与台北而非北京仍保持正式外交关系的12个国家之一。在竞选期间，一位资深议员提出图瓦卢新政府可以审查与台湾的关系。这引发人们对该国可能准备与北京建交的猜测。

台湾驻图瓦卢大使林东亨星期一驳斥该说法。他告诉法新社，他已得到新政府的保证，“台湾与图瓦卢之间的关系是牢固、坚如磐石、持久和永恒的”。

然而，特奥政府称确实希望“重新评估”“加强和提升”与台湾关系的选择，以建立“更持久、持久和互利的关系”。

图瓦卢也表示要重新审查最近与澳大利亚达成的协议。根据两国去年11月签署的条约，如果图瓦卢消失在太平洋之下，该国公民将有权在澳洲生活。

该协议承诺澳洲在自然灾害、流行病和“军事侵略”面前保卫图瓦卢，但也让澳洲在图瓦卢与其他国家签署的任何防务条约中拥有发言权，引发岛上对图瓦卢放弃主权的担忧。

图瓦卢政府在一份声明中说，支持该条约的“广泛原则和目标”，但批评这种“重要且开创性的举措”缺乏透明度或与图瓦卢人民协商。

图瓦卢政府表示，计划与澳洲合作达成“可行的安排”，以推进该条约的目标，“特别是维护图瓦卢主权的完整”。

该协议被认为抵御了中国扩大其在太平洋地区安全影响力的企图，是澳洲的重大战略胜利。