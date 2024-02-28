图瓦卢新政府承诺维持与台湾邦交关系

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发布 / 2024年2月28日 5:38 PM
图瓦卢新总理特奥在政府宣誓就职时发布的优先事项声明中重申与台湾“长期且持久的特殊关系”。（取自特奥领英）
图瓦卢新总理特奥在政府宣誓就职时发布的优先事项声明中重申与台湾“长期且持久的特殊关系”。（取自特奥领英）

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图瓦卢新政府星期三（2月28日）承诺维持与台湾的“特殊”关系。在政府宣誓就职时发布的优先事项声明中，总理特奥重申与台湾“长期且持久的特殊关系”。

法新社报道，图瓦卢是与台北而非北京仍保持正式外交关系的12个国家之一。在竞选期间，一位资深议员提出图瓦卢新政府可以审查与台湾的关系。这引发人们对该国可能准备与北京建交的猜测。

台湾驻图瓦卢大使林东亨星期一驳斥该说法。他告诉法新社，他已得到新政府的保证，“台湾与图瓦卢之间的关系是牢固、坚如磐石、持久和永恒的”。

然而，特奥政府称确实希望“重新评估”“加强和提升”与台湾关系的选择，以建立“更持久、持久和互利的关系”。

图瓦卢也表示要重新审查最近与澳大利亚达成的协议。根据两国去年11月签署的条约，如果图瓦卢消失在太平洋之下，该国公民将有权在澳洲生活。

该协议承诺澳洲在自然灾害、流行病和“军事侵略”面前保卫图瓦卢，但也让澳洲在图瓦卢与其他国家签署的任何防务条约中拥有发言权，引发岛上对图瓦卢放弃主权的担忧。

图瓦卢政府在一份声明中说，支持该条约的“广泛原则和目标”，但批评这种“重要且开创性的举措”缺乏透明度或与图瓦卢人民协商。

图瓦卢政府表示，计划与澳洲合作达成“可行的安排”，以推进该条约的目标，“特别是维护图瓦卢主权的完整”。

该协议被认为抵御了中国扩大其在太平洋地区安全影响力的企图，是澳洲的重大战略胜利。

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