菲驻美大使：特朗普当选不会改变美国印太战略

菲律宾驻美大使罗慕尔德兹星期三（2月28日）表示，如果特朗普11月当选美国总统，美国的印太战略不太可能改变。

路透社报道，罗慕尔德兹在一次外交聚会上说，他与特朗普的一位亲密顾问、前国家安全顾问奥布莱恩保持着联系，奥布莱恩向他表示华盛顿将继续维持当前在该地区的立场。

在拜登和小马可斯的领导下，菲律宾和美国之间的安全接触大幅增加，两位领导人强势对待他们认为的中国在南中国海和台湾附近的侵略行为。

尽管美国将南中国海问题和潜在的台湾冲突视为“严重关切”，但罗慕尔德兹认为，真正的爆发点是西菲律宾海，即菲律宾的200海里专属经济区，因为“所有小冲突都在那里发生”。

罗慕尔德兹认为，南中国海可能发生重大“事故”，导致美菲共同防御条约被激活，但希望这种情况永远不会发生，“这让我们很多人彻夜难眠”。

小马可斯星期三说，中国海军在南中国海的存在“令人担忧”，但不会阻止他的国家保卫其海洋领土和保护其渔民。

罗慕尔德兹说：“我们现在面临的侵略是非常真实的。”他表示，菲律宾不会放松对海洋主权的主张，也希望作为主要贸易伙伴的中国能够看到两国之间经济活动的价值，努力和平解决问题。

罗慕尔德兹说：“我们对中国有大量出口，但所有这些出口都可能面临危险，因为我们偶尔会听到负面消息。”