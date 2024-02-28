越南南部2月现异常炎热天气 河流干涸难运输

越南南部包括胡志明市及湄公河三角洲地区在2月出现异常漫长的高温，导致三角洲一些地区遭受干旱，运河水位变低，农民难以运输农作物。

法新社报道，气象学家说，越南南部的高温期从2月9日开始，气温高达38摄氏度。鉴于越南通常在4月或5月达到39摄氏度的高温，这是非常异常的天气。

在湄公河三角洲顶端的金瓯省，农民洪志孝说，“严重干旱”使地球“非常非常干燥”，导致水道出现问题。

“我们大多数人都在这里种植水稻。今年我们的收成相当好，但干涸的运河严重影响了运输。”

南方气象水文局首席预报员黎廷贵指出，厄尔尼诺现象和全球气候变化的总体影响导致了异常漫长的干旱期，而且这种情况仍在持续。

世界气象组织说，2023年是全球有记录以来最热的一年，今年的气温可能会更热，2023年中期出现的厄尔尼诺现象通常会导致下一年的气温升高。

据越南新闻网站VNExpress报道，金瓯省陈文泰县已有80多条运河干涸。

据当地政府称，农业生产完全依赖雨水，但由于今年雨水稀缺，农民被迫从水道抽水到田里，这导致河边路面与下方水位之间存在较大高差，引发地面下沉和山体滑坡。

自今年年初以来，陈文泰县已记录约340起沉降和山体滑坡事件，造成超过130亿越南盾（约71万新元）的损失。