周三美市盘前下跌 重点谈挪威游轮季度业绩

星期三（2月28日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（2月28日）下跌。市场投资者的注意力已经转向美国经济增长和即将在星期四（29日）发布的通胀数据。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低16点或0.32％，报5062.2点；纳斯达克100指数期货跌74.7点或0.42％，报17896.3点；道琼斯指数期货也下跌133.5点，报38838.9点。

美国股市隔夜（星期二）收盘时几乎持平。标准与普尔500指数隔夜微起8.65点，闭市报5078.18点。重量级的道琼斯指数则跌96.82点，闭市报38972.41点。以科技股为主的纳斯达克100指数起了0.21％或37.72点，以17971.05点收市。

美国股市隔夜的总成交量是112亿1000万股，比过去20天的117亿1000万股平均成交量略少。

盘前交易重点：

在比特币价格突破5万9000美元之际，与加密货币相关的股票在星期三晚上盘前再次上涨。截稿时，MicroStrategy和Marathon Digital股价双双上涨约9％； Cleanspark也涨了8％；Canaan和Bit Digital起7％；Riot Blockchain上涨6％；Coinbase也升高了5％。

eBay隔夜盘后公布的第四季度盈利不但超出了分析师的预期，该集团还宣布提高季度股息，以及将额外回购总额达20亿美元的股票。这一连串的利好消息带动eBay股价在星期三晚上盘前上升4.28％，截稿时报46.29美元。

时装零售商Urban Outfitters股价在星期三晚上盘前下挫了10.64％，截稿时报42.16美元。该零售商隔夜公布的第四季度调整后盈利和营业额，双双都低过分析师的预测。Urban Outfitters也预计，旗下同名连锁店Urban Outfitters在今年第一季度同店销售额只是与去年第四季度持平。

星期三下文我们来看看挪威游轮（Norwegian Cruise Line Holdings）的最新季度业绩。星期三晚上盘前该股退低0.94％，截稿时报18.91美元。

盘前活跃股按序：Coinbase、Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）和Plug Power。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

挪威游轮（Norwegian Cruise Line Holdings）（纽约证券交易所代码：NCLH）

挪威游轮去年又开始重新实现年度盈利。这也是该集团自2019年后，首次争取到年度盈利。（路透社）

游轮运营商挪威游轮隔夜盘前公布的季度亏损，虽然超出市场分析师预期，但是投资者似乎不在意，他们好像更在乎挪威游轮高管们对今年盈利的强劲预测，以及挪威游轮去年重新实现年度盈利这两个有利消息。

在乐观业务前景的带动下，挪威游轮股价在隔夜攀高将近20％。

挪威游轮高管们在发布业绩时就说，稳健的消费者需求，让集团目前的预订量处在有史以来的最高峰。挪威游轮也在去年11月的黑色星期五，争取到创记录的预订周。截至去年底为止，它的预售总额达到32亿美元，比2019年底增加了56％。

挪威游轮也预计，集团在本财年的第一季度将实现“之前没料到”的盈利。第一季度调整后的每股盈利相信会有0.12美元，比之前预测的每股亏损0.20美元好，而全年每股盈利也相信会达到1.23美元。

至于挪威游轮截至去年12月底的第四季度业绩，集团营业额是19亿9000万美元，调整后的每股亏损是0.18美元。之前FactSet搜集到的分析师平均预测是营业额19亿6000万美元，每股亏损0.12美元。

不过，业绩报告也显示，挪威游轮全年总营业额已经达到85亿5000万美元，较2019年（也就是疫情发生之前）增长32％，净利更是有1亿6620万美元。在2022年，挪威游轮曾蒙受22亿7000万美元的亏损。这也是该集团自2019年之后，首次争取到全年盈利。

目前在Tipranks的八名分析师当中，有两名给予挪威游轮股“买进”的评级，五名给予该股“持守”的评级，另一名则给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是20.75美元。