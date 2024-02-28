哈马斯领导人称推进谈判同时准备好继续战斗

哈马斯政治局领导人哈尼亚星期三（2月28日）说，哈马斯在与以色列的谈判中表现出灵活性，但也准备好继续战斗。

路透社报道，哈尼亚在电视讲话中还呼吁耶路撒冷和约旦河西岸的巴勒斯坦人在3月10日斋月的第一天游行到阿克萨清真寺祈祷，这能提高谈判的赌注，以使停战协议届时生效。

以色列星期一（26日）指出，将允许在即将到来的斋月期间在耶路撒冷阿克萨清真寺进行斋月祈祷，但根据安全需要设定人流限制。他们担心大量巴勒斯坦人出现可能会引发冲突。

美国总统拜登星期一表示，他希望在下周一（3月4日）之前就加沙停火达成一致，此前卡塔尔也进行了旨在释放人质的谈判。

哈尼亚还呼吁阿拉伯世界加大对加沙人民的支持。他说：“阿拉伯和伊斯兰国家有责任主动打破加沙的饥饿阴谋。”他指的是巴勒斯坦人说的以色列故意拒绝他们获得食物的政策。

巴勒斯坦权力机构盼建文职政府

巴勒斯坦外交部长马利基星期三说，他相信哈马斯明白需要在巴勒斯坦领土上组建一个新的技术官僚政府，而不是一个包括伊斯兰运动在内的联盟。

他在日内瓦的一次新闻发布会上说：“我认为哈马斯应该明白这一点，而且我确实相信他们支持建立一个以专家为主的技术官僚政府的想法。”他认为，这可以“推动整个国家进入过渡时期”。