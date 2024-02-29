加沙北部医院至少六儿童死于营养不良

加沙地带的人道危机日益严重，加沙北部两家医院至少有六名儿童病患因营养不良死亡。

加沙卫生部星期三（2月28日）说，加沙北部的卡迈勒阿德万（Kamal Adwan）医院有四名儿童因脱水和营养不良死亡，另有七名儿童情况危急。

卡迈勒阿德万医院说，因缺乏燃料，医院周三停止运营，当地居民已无法获得医疗服务。

目前，加沙的36家医院中只剩不到16家能继续运作。世界卫生组织此前警告，在加沙北部，病患只能“在没有燃料和水电的医院里等死”。

加沙卫生部发言人库德拉说，另一家位于加沙北部的希法（Al-Shifa）医院也有两名儿童病患死于脱水和营养不良，他呼吁国际机构“立即采取行动”，避免当地人道危机进一步恶化。

炮火不断的加沙地带已有至少32天未有救援卡车驶入。联合国官员警告，约57万6000加沙人或占四分之一人口距离饥荒仅一步之遥，饥荒问题迫在眉睫。

以军轰炸加沙中部和南部至少39死

据巴勒斯坦电视台报道，以军星期三密集轰炸加沙地带中部和南部多个地区，造成至少39人死亡。

报道指，以军周三对加沙地带中部努赛赖特难民营和布赖杰难民营的多处住宅发动空袭，目前已造成至少25人死亡。

此外，以军当天继续轰炸加沙地带南部城市汗尤尼斯多个地区，造成至少14人死亡。