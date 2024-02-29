比特币达6万3933美元 加密货币交易所Coinbase一度故障

大量资金涌入比特币上市基金，推动比特币强劲反弹，这个加密货币在星期四（2月29日）创下三年多来的最大单月涨幅，并有望创历史新高。

市值最大的加密货币比特币在亚洲股市早盘的交易中坚挺于6万2000美元（约8万3394新元），它在隔夜以高达6万3933美元转手。比特币的单月涨幅已超越45％，是2020年12月以来的最大涨幅。

以太币（Ethereum）也随着比特币攀高，在2月份已上涨了50％。

市场分析公司LSEG的数据显示，仅在星期二（27日），流入10大现货比特币交易所挂牌基金（ETF）的资金达4亿2000万美元，是近两个星期以来最多。由灰度（Grayscale）、富达（Fidelity）和贝莱德（BlackRock）发行的三大最受欢迎的现货比特币交易所挂牌基金（ETF）的交易量激增。

在比特币于星期三（28日）突破6万美元后，加密货币交易所Coinbase的平台出现故障，导致一些用户的账户余额显示零。

Coinbase首席执行官布阿姆斯特朗（Brian Armstrong）在社交媒体X发贴文说，它们正在应对流量的激增。

Coinbase已于同天指出，网站上的所有服务已恢复，并在X发布贴文补充：“极少数客户看到的账户余额依然不准确。我们的团队正努力解决此问题。”