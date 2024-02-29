环球音乐计划裁员精简业务 节省3.6亿元开支

环球音乐集团宣布裁员并精简业务，在2026年前节省2亿5000万欧元（3亿6400万新元）的开支。

路透社报道，环球音乐（Universal Music Group）星期三（2月28日）称，计划的第一阶段立即生效，目标是在2025年节约1亿2500万欧元，其中包括在2024年节约7500万欧元。

此前，集团与社交媒体平台TikTok签订的授权协议已于1月31日到期。这项协议收入约占环球音乐年收入总额的1%。由于在艺人和词曲作者报酬等问题上存在分歧，双方未能续约。

环球音乐集团是环球音乐出版集团（Universal Music Publishing Group）的母公司，旗下艺人众多，如泰勒丝（Taylor Swift）、乔恩·巴蒂斯特（Jon Batiste）、天才男孩乐团（boygenius）和亚莉安娜·格兰德（Ariana Grande）。

在被问及与TikTok的纠纷时，环球音乐主席兼首席执行官格兰奇（Lucian Grainge）称希望能够找到解决方案。“我们是友好的，喜欢双赢的局面。我的电话……每天24小时畅通无阻。”

环球音乐认为目前不续约不会带来“明显负面影响”，并将重点放在与YouTube、脸书母公司Meta、Snap和其他社交视频平台的合作上，因为这些平台转化盈利的程度更高。

集团执行副总裁兼首席数码官纳什（Michael Nash）在财报电话会议上说，如果消费者开支从TikTok转移到其他短视频平台，如Reels或YouTube shorts，相信可以挽回一些损失的收入。

环球音乐的业绩显示，第四季调整后核心利润同比增长9.2%，达6亿7700万欧元，收入同比增长 9.0%，达到32亿1000万欧元。

集团建议派发每股0.27欧元的年终股息，使2023年的总派息达到每股0.51欧元。