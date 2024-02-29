批评新加坡“独占”美歌坛天后泰勒丝 菲议员称非睦邻行为

美国歌坛天后泰勒丝（Taylor Swift）3月2日在新加坡开唱，新加坡是泰勒丝全球巡演的唯一东南亚站。菲律宾一名议员对此感到不满，批评新加坡以资助泰勒丝每一场演唱会，作为泰勒丝不能到东南亚其他国家巡演条件的做法。

菲律宾国会议员萨尔塞达星期三（2月28日）要求菲外交部就此向新加坡政府正式提出抗议。

萨尔塞达接受媒体访问时说，“这不是睦邻行为”，并称这不利于新加坡与菲律宾的外交关系。

他告诉记者：“我们是友好邻国，所以这样的举动有伤和气。”

泰国首相社德他日前公开指出，新加坡政府为每场泰勒丝演唱会，提供200万美元至300万美元（约403万新元）的资助，条件是泰勒丝不能到其他东南亚国家举办这个巡演。

新加坡文化、社区及青年部与新加坡旅游局已证实为巡演提供资助，但拒绝透露资助额，并说正如泰勒丝在其他城市的演出一样，“（这个巡演）可能给新加坡经济带来巨大收益，特别是对酒店、零售、观光和餐饮等旅游行业”。

萨尔塞达说，新加坡当局这么做确实能够促进旅游业，为新加坡带来巨大收益，“但这却以牺牲邻国为代价”。

他同时强调，菲律宾应加大努力促进本国旅游业，并指马尼拉若要吸引像泰勒丝这样的国际巨星到菲律宾开唱，就必须先改善其基础设施。