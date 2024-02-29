美国游戏公司艺电裁员5% 料影响全球约670职位

随着视频游戏和科技行业继续紧缩开支，美国游戏公司艺电（Electronic Arts）将裁员约5%。

法新社报道，艺电首席执行官威尔逊（Andrew Wilson）在发布的致员工网上信件中说，公司在“淘汰”一些游戏，并停止开发其他公司认为不会成功的游戏。艺电旗下的热门游戏包括足球游戏《FC24》。

威尔逊说：“我们正在精简公司运营，以便为各地的粉丝提供更深入互联的体验，从而建立社区、塑造文化和发展粉丝。”

“在这个变革时期，我们预计这些决定会影响到大约5%的员工。”

公司去年年报显示，公司有1万3400名员工，这意味约有670个职位会被裁减。

由于利率高企，游戏市场复苏缓慢，近几个月来，索尼（Sony）、微软（Microsoft）和腾讯旗下的Riot Games等也裁员数千人。

日前日本电子业巨头索尼宣布裁退在美洲和亚洲的900名电子游戏部职员，并关闭英国伦敦的工作室。

微软在收购动视暴雪（Activision Blizzard）之后，今年1月表示，游戏部门裁员1900 人，占员工总数的8%。

《英雄联盟》（League Of Legends）背后的Riot Games今年1月表示将裁员530人，约占员工总数的11%。

根据追踪科技行业的网站layoffs.fyi，2023 年整个科技行业共裁员26万人，今年来176家公司共裁员4万5356人。