马绍尔群岛总统：美国推迟拨款 政党政治正破坏两国关系

马绍尔群岛总统警告，由于美国国会推迟批准对该国的重要拨款，两国关系正逐渐遭政党政治破坏。

根据美国和马绍尔群岛、帕劳以及密克罗尼西亚联邦（下文称密联邦）于2003年更新的《自由联系条约》，华盛顿向这三个太平洋岛国提供防务和经济援助，换取这三国仅接受美军入驻。

不过，美国国会至今仍未批准对这三国的新20年资助计划。马绍尔群岛总统海涅（Hilda Heine）星期三（2月28日）在一封电子邮件中告诉英国《卫报》：“（美国）国会议员必须明白，美国同意提供资金……并不是出于美国政府及美国公民的慷慨，而是因为各方之间的艰苦谈判。”

被问及美国延迟拨款的影响时，海涅说：“目前，（两国关系）正逐渐遭美国国会的政党政治所破坏。”

虽然《自由联系条约》得到美国民主党与共和党的广泛支持，但拨款计划目前难以在严重分裂的国会中获得通过。与此同时，美国国会在以色列、乌克兰、边境立法和美国政府自身运作的资金问题等议程上也陷入僵局。

太平洋地区的一些国家将《自由联系条约》视为美国对该地区承诺的考验。在马绍尔群岛，美国拖延拨款已经影响当地医疗、教育和其他服务的资金，也加剧了人们对美国不再支持马绍尔群岛的担忧。这也是太平洋国家政治人士的一个敏感话题。

《自由联系条约》的条款最初于1980年代完成。帕劳和密联邦同意在2023年中期续签条约，马绍尔群岛则在同年10月达成续约协议。根据条约，美国同意在20年内向马绍尔群岛提供32亿美元（约43亿新元）的资金支持。

海涅说：“双方都有筹码，否则就不会有谈判了，也不会达成新的条约。”她补充称，缔约国在联合国经常集体投票支持美国。

另一方面，美国正在和中国政府争夺对太平洋地区的影响力和控制权，美国在拨款一事上犹豫不决，也引发人们担忧其潜在影响。海涅表明，《自由联系条约》国家是美国在太平洋防务的矛尖，也是美国最可靠的盟友。

上周，美国两党48名代表联合致信众议院议长约翰逊称，国会不批准对太平洋三国的拨款计划，是美国送给中国的最具自我毁灭性的礼物。

帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps）也在一封信中警告，美国拖延拨款正中中国和帕劳政客的下怀，他们希望接受中国的经济影响力，把对台湾的外交承认转向北京。

不过海涅说，美国延迟对太平洋三国的拨款，并不会直接危及马绍尔群岛对台外交关系的承诺。她形容，马绍尔群岛与台湾之间是动态的、相互尊重和理解的关系，根植于双方的共同信念，即民主是地区内外和平与安全的关键。

海涅说：“我们双边关系的基石是对民主和法治的共同承诺。中国，这两者都没有。”