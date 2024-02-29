越南年初以来接待逾300万国际游客 大部分来自亚洲

越南官方统计显示，2024年前两个月，越南接待了超过300万国际游客，同比增长68.7%。

新华社报道，越南统计总局星期四（2月29日）说，这一数字达到了冠病疫情大流行前2019年同期入境人数的98.5%。乘飞机抵达越南的外国旅客将近260万人次，占总人数的84.2%；其次是陆路旅客，占12.8%；海路旅客则占3%。

此外，大部分游客都来自亚洲，超过230万人次，同比激增将近78%。越南同期旅游服务收入则达到9万亿越南盾（约4.9亿新元），同比增长35.8%。

另据越南通讯社（越通社）报道，河内旅游局星期三（28日）称，今年2月，河内游客接待量将近218万人次，较去年同期增长7.1%；其中国际游客约为38万3000人次，同比增长15%。

年初以来，河内接待游客总数预计为423万人次，比2023年同期增长11.9%。

越通社引述专家称，越南旅游业数字的增长得益于越南的签证优惠政策，以及旅游业的刺激计划。越南正考虑根据新形势和越南与其他一些国家的关系，扩大免签政策范围。

根据越南《青年报》早前报道，越南正在研究对来自一些大规模、高消费市场的游客实行六至12个月的短期免签试点；试点核发12个月至36个月的长期多次入境签证，吸引欧洲、东北亚、北美、印度、中东等目标市场的高收入游客和消费能力高的退休人士。