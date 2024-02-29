战争已致加沙逾3万人遇难 以军救济点扫射致百余人死

加沙地带卫生部门说，将近五个月的战争已造成加沙超过3万人死亡。

综合外电报道，加沙卫生部星期四（2月29日）通报称，自去年10月7日以哈冲突爆发以来，加沙已有3万零35人丧生，另有7万零457人受伤。加沙卫生部当天早些时候说，过去一夜之间至少有79名巴勒斯坦人死于战火。

另据加沙希法医院（Al-Shifa）急诊科主任阿姆贾德（Amjad Aliwa）同天在声明中称，以色列军队当天向前往援助卡车领取人道主义物资的人群开枪，至少50人遇难，另有120多人受伤，包括妇女儿童。加沙卫生部晚些时候则说，这起“屠杀”导致104人丧生。

以军发言人表明，以方并未了解当地有任何以军扫射行动。不过路透社之后引述以色列消息人士称，以军曾在加沙地带向包围援助卡车的人群中的几个人开火。

星期四晚些时候，以色列政府部门发言人海曼（Avi Hyman）称这起事件是一场悲剧，并指出初步迹象表明，加沙平民的死亡是援助卡车司机冲入拥挤的人群造成的。

他告诉记者：“在某个节点，卡车不堪重负，卡车司机（身份为加沙平民）冲向人群，最终造成数十人死亡。”

他说：“这显然是一场悲剧，但我们还不清楚具体情况。”

随着加沙形势愈发严峻，以色列的攻势近来在国际受到更多指责和压力。联合国人权事务负责人特克（Volker Turk）星期四在联合国人权理事会表明，以哈冲突的所有各方都犯下了战争罪，他呼吁对这些罪行进行调查并追责。