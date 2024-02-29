周四美市盘前走低 重点谈疫苗制造商诺瓦瓦克斯季度业绩

星期四（2月29日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（2月29日）走低。投资者都在等待着即将公布的1月份个人消费支出指数，以便更好的推测美联储的降息时间表。市场分析师预计，1月份的个人消费支出指数会环比上涨0.3％。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低9.40点或0.18％，报5060.4点；纳斯达克100指数期货跌28.9点或0.16％，报17845.6点；道琼斯指数期货也下跌了124.5点，报38824.5点。

美国股市隔夜（星期三）收盘小幅走低。标准与普尔500指数隔夜下跌8.42点，闭市报5069.76点。重量级的道琼斯指数也跌23.39点，闭市报38949.02点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.54％或96.54点，以17874.5点收市。

盘前交易重点：

科技巨头苹果（Apple）首席执行官库克（Tim Cook）隔夜在公司常年股东大会上宣布，苹果计划在今年较迟时候，披露更多有关使用生成式人工智能的计划。苹果股价在今晚盘前退低0.37％，截稿时报180.75美元。

在比特币和以太坊等加密货币价格飙升之际，美国“女股神”凯西·伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投资（Ark Invest），在隔夜出售了总值超过1700万美元的Coinbase Global Inc股票。Coinbase股价在今晚盘前继续上升2.48％，截稿时报205.77美元。

人工智能公司C3.ai隔夜公布的销售数据显示，公司客户对它的人工智能的新应用程序做出了反应良好，带动公司股价在隔夜盘后上涨超过13％。C3.ai股今晚盘前也走高18.15％，截稿时报35.08美元。

星期四下文我们来看看疫苗制造商诺瓦瓦克斯（Novavax Inc）的最新季度业绩。今晚盘前该股退低2.49％，截稿时报4.3美元。

盘前活跃股按序：Snowflake Inc、特斯拉（Tesla）、Coinbase Global、Plug Power和Celsius Holdings。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

诺瓦瓦克斯高管们预计，本财年第一季度营业额会是1亿美元，比他们之前预测的3亿美元要少许多。这也反映了当前冠病疫苗接种也接近尾声。（路透社）

诺瓦瓦克斯（Novavax Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：NVAX）

疫苗制造商诺瓦瓦克斯隔夜盘前公布的季度营业额和盈利，不仅双双未达到华尔街分析师的预测，该集团高管更把今年全年的营业额预测，定下与去年相同或甚至更低。这个消息一传开，诺瓦瓦克斯股价在隔夜开盘后就一路下滑，全日总共跌了将近27％。

业绩报告唯一的安慰是，诺瓦瓦克斯第四季度的亏损较前年同期有所缩小。但是诺瓦瓦克斯旗下唯一可以销售的产品，也就是冠病疫苗，在全球的需求仍持续大幅下降。

根据诺瓦瓦克斯截至去年12月底的第四季度业绩报告，集团的营业额是2亿9130万美元，比前年同期的3亿5740万美元低。它的净亏损是1亿7840万美元，即每股亏损1.44美元。前年同期诺瓦瓦克斯的净亏损是1亿8220万美元，也就是每股亏损2.28美元。相比之下，它的亏损是有缩窄的。

分析公司LSEG之前搜集到的分析师平均预测是营业额3亿2200万美元，每股亏损是0.45美元。以这两个业绩指标来看，诺瓦瓦克斯的业绩非常不达标。

诺瓦瓦克斯首席执行官雅各布斯（John Jacobs）对媒体说，由于冠病疫苗剂量是属于提前购买协议的项目，所以集团的一些收入会从2023年转移到2024年才计入。但是雅各布斯在业绩线上会议仍忍不住表示，诺瓦瓦克斯对自己上个季度在美国冠病疫苗市场的表现“感到失望”。

至于今年全年的业绩表现，诺瓦瓦克斯高管们预计，2024年全年营业额相信会是在8亿美元至10亿美元之间。这个预测包括预购协议带来的5亿至6亿美元的收入。LSEG的分析师预计，诺瓦瓦克斯今年营业额会是9亿6960万美元。

诺瓦瓦克斯高管们也预计，本财年第一季度营业额会是1亿美元，比他们之前预测的3亿美元要少许多。这也反映了当前冠病疫苗接种也接近尾声。

目前在Tipranks只有两名分析师给诺瓦瓦克斯股评级；一名给予该股“买进”的评级，另一名则给了“卖出”的评级，一年期限平均目标价是7.50美元。