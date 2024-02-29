对战场评估更消极 乌军与盟友担心俄今夏攻势大增

一名接近乌克兰领导层的知情分析人士透露，乌克兰官员担心，除非盟友能增加弹药供应，否则俄罗斯的攻势可能会在今夏大增。

彭博社报道，由于乌克兰军队在抵御俄罗斯进攻的同时还要限制炮弹发射数量，基辅对战场形势的内部评估越来越黯淡。乌克兰军队总司令瑟尔斯基（Oleksandr Syrskyi）星期四（2月29日）说，前线指挥官的失误加剧了乌克兰在阿夫迪夫卡周围防御所面临的问题；他已部署更多部队和弹药，以加强乌克兰的阵地力量。

报道称，最近几周，俄军在前线夺取主动权，而美国的重要援助遭到国会搁置，乌克兰和盟国的悲观情绪不断升温。乌军早前在阿夫迪夫卡和附近几个村庄失守，更加剧了外界对基辅防线可能沦陷的担忧。

一名欧洲官员称，这些损失应该给乌克兰的盟友敲响警钟。卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）的俄罗斯和乌克兰问题专家科夫曼（Michael Kofman）则在一档播客节目中说：“乌克兰可能今年就开始输掉战争。”

根据乌克兰情报部门的评估，俄罗斯总统普京并没有放弃夺取包括基辅和敖德萨在内的乌克兰主要城市的最初目标。如果俄军抵达敖德萨，就能切断乌克兰通过黑海的重要粮食出口路线，还能打开通往摩尔多瓦的通道。

报道引述分析人士称，俄罗斯将根据目前战役的结果，决定要继续缓慢推进攻势，还是为今年夏天突破乌克兰防线的更大规模打击养精蓄锐。

乌克兰总统泽连斯基周末表明，弹药短缺正在影响战场局势，他也警告称，俄罗斯正在计划在春季或初夏发动新一轮攻势。“未来几个月对我们来说会很困难，因为美国的波动会对一些国家产生影响，尽管欧盟的支持表明它有能力成为领导者。”

报道指出，乌克兰的战略是尽可能坚守前线到今年下半年，届时乌克兰可能会获得F-16战斗机，西方国家的弹药生产也将加速。这将使基辅能够筹划在2025年再次发动反攻。